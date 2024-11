Black Friday da Unieuro: tecnologia al TOP, PREZZI da URLO

Il Black Friday è già iniziato da Unieuro e non potevate chiedere di meglio. Avete mai sognato un nuovo computer o un televisore che vi catapulta in un’esperienza visiva senza pari? Questo è il momento di realizzare i vostri desideri! L’Acer Aspire 3 A315-59-5339 è il portatile perfetto per ogni esigenza, ora in promozione a 549 euro ed è solo un esempio di quanti device abbia ora Unieuro in sconto. Lavoro, studio, intrattenimento? Fatelo con stile e senza limiti. Ci sono tantissime altre cose da scoprire, delle vere chicche valide fino al prossimo 19 novembre.

Smartphone, gadget e molto altro a prezzi bassissimi da Unieuro

Per gli amanti degli smartphone, Unieuro ha preparato sorprese straordinarie. Brand su brand ti stanno aspettando con i costi più disparati. Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, elegante nella versione Midnight Black, è proposto al prezzo wow di soltanto 279 euro. Per chi preferisce il mondo Samsung, il Galaxy A55 5G, con il suo splendido display FHD+ Super AMOLED, è in offerta davvero folle ad appena 369 euro. Quanto sarebbe stupendo avere il meglio della tecnologia sotto le proprie dita? Siete per caso grandi fan Apple? Anche qui Unieuro non delude! Gli AirPods 4, con la nuova custodia di ricarica USB-C, sono disponibili al costo extra conveniente 149 euro, mentre l’Apple Watch SE GPS da 40 mm, che dona un tocco in più al proprio stile, è in promozione al prezzo super eccezionale 229 euro.

Se poi amate il cinema in casa, perché accontentarsi? Il Samsung TV Crystal UHD 4K da 55 pollici, in offerta a 399 euro, è l’occasione che stavate aspettando. Ogni serie, ogni film prenderanno vita sullo schermo, trasformando il vostro salotto in un autentico paradiso audiovisivo. E allora, che aspettate? Potete fare shopping comodamente da casa o visitare uno dei tanti negozi Unieuro. Queste offerte incredibili non aspettano nessuno! Trasformate i vostri sogni in realtà e risparmiate come mai prima d’ora. Il Black Friday è già qui e Unieuro vi sta chiamando!