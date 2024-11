CoopVoce ha recentemente annunciato una partnership con Vodafone che porterà, a partire dall’autunno 2024, una serie di novità interessanti per i suoi clienti. Grazie a questo accordo, gli utenti di CoopVoce potranno accedere alla rete mobile di Vodafone, che è stata recentemente acquisita dal gruppo Swisscom. L’intento di CoopVoce è offrire ai propri clienti una connessione ancora più veloce e stabile, con la promessa che, nei prossimi mesi, verrà anche introdotto l’accesso al 5G, un passo importante per rimanere al passo con le esigenze tecnologiche moderne.

CoopVoce e la partnership con Vodafone

L’accordo parte con una fase commerciale che coinvolgerà inizialmente una parte dei clienti CoopVoce, che già da autunno 2024 cominceranno a usufruire della rete Vodafone. Prima di lanciarsi ufficialmente, però, l’operatore ha fatto diversi test durante l’estate per assicurarsi che tutto fosse pronto per offrire un servizio di qualità. Gabriele Tubertini, Direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha sottolineato che questa collaborazione con Vodafone è perfettamente in linea con i valori fondamentali di CoopVoce, che punta da sempre a garantire ai propri utenti un servizio eccellente, trasparente e affidabile.

CoopVoce non è una novità nel panorama delle telecomunicazioni. È entrata in gioco nel 2007, inizialmente utilizzando la rete di TIM, e in pochi anni è riuscita a guadagnarsi la fiducia di oltre 2,2 milioni di clienti. Una delle sue caratteristiche distintive è la capillarità sul territorio, con più di 900 punti vendita in tutta Italia dove gli utenti possono attivare SIM o chiedere informazioni. Ma CoopVoce non si è fermata qui. Nel 2020 ha deciso di fare un passo importante, ottenendo un’infrastruttura tecnologica indipendente, che le ha consentito di gestire autonomamente la propria offerta. Questo è stato un passaggio fondamentale per poter lanciare servizi innovativi, come il VoLTE, che consente di parlare e navigare contemporaneamente sulla rete 4G, disponibile dal marzo 2023.

L’accordo con Vodafone, quindi, arriva come coronamento di un percorso di crescita e sviluppo tecnologico che ha permesso a CoopVoce di stare al passo con le richieste di un mercato sempre più competitivo. Grazie agli investimenti tecnologici degli ultimi anni, CoopVoce si prepara a offrire ai suoi clienti un servizio ancora migliore e più innovativo.