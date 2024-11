In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di rinnovare la sua proposta. L’operatore, in particolare, sembra che abbia deciso di rendere disponibile una muova offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova Tiscali Smart xTe 120, un’altra super proposta ad un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa nuova offerta.

Tiscali Smart xTe 120, nuova super offerta a basso costo

Gli utenti interessati a cambiare la propria offerta di rete mobile potranno passare senza pensieri all’operatore telefonico Tiscali grazie alla sua nuova proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di ampliare il suo catalogo con una nuova offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Tiscali Smart xTe 120.

Come suggerisce anche il nome stesso, l’offerta in questione permette ai nuovi clienti di sfruttare ogni mese un grande quantitativo di traffico dati. Si tratta di ben 120 GB di traffico dati ogni mese, validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e ad una velocità massima pari a 150 mbps. Il bundle dell’offerta ovviamente non si esaurisce qui.

Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare senza pensieri minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno utilizzare anche fino a 100 sms, validi da inviare verso tutti i numeri. Ci troviamo dunque di fronte ad un bundle mensile particolarmente ricco. Nonostante questo, però, per attivare l’offerta in questione gli utenti dovranno sostenere un costo molto basso di appena 5,99 euro al mese.

Per il momento, la nuova offerta proposta da Tiscali risulta disponibile all’attivazione fino al prossimo 21 novembre 2024.l direttamente sul sito ufficiale dell’operatore . Non è comunque da escludere che l’operatore possa prolungare ulteriormente la disponibilità di questa nuova proposta. Vi terremo ovviamente aggiornati se l’operatore telefonico Tiscali dovesse effettivamente decidere di prorogare o meno la disponibilità.