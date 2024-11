Sembra che i dispositivi Echo Frames di Amazon potrebbero presto potenziare il settore delle consegne. Quest’ultimi, dotati di funzionalità come l’integrazione con Alexa, chiamate vocali e riproduzione musicale, potrebbero diventare un valido supporto per i corrieri del noto e-commerce.

A tal proposito, secondo un’indagine condotta da Reuters, Amazon sta sviluppando una versione specifica degli Echo Frames per assistere i suoi corrieri. Il supporto arriverà sia durante la guida che nella gestione delle consegne stesse.

Amazon: in arrivo i prossimi Echo Frames per le consegne

I nuovi occhiali smart, progettati con un piccolo schermo integrato, potrebbero eliminare la necessità di dispositivi GPS portatili. La loro utilità si estende anche a contesti più complicati da gestire. Come la navigazione all’interno di edifici, la gestione di infrastrutture intricate o la necessità di evitare animali domestici. Tale approccio innovativo ha lo scopo di ridurre gli ostacoli operativi tipici delle consegne su strada.

Con nome in codice Amelia, la nuova generazione di occhiali smart di Amazon si basa sugli attuali Echo Frames, Ma è progettata specificamente per applicazioni logistiche. Contrariamente ai dispositivi XR a doppio schermo, questi occhiali saranno equipaggiati con un’unica unità di visualizzazione. Lo scopo principale di tale tecnologia è ottimizzare i costi operativi. Inoltre, si punta a rendere il processo di consegna più fluido e rapido.

Uno degli aspetti chiave di questa innovazione è la riduzione dei tempi nell’ultima fase della consegna. Quest’ultima è nota come “ultimo miglio” e rappresenta una delle sfide più difficili in termini di tempo e risorse. Amazon mira a rendere tale fase più efficiente, permettendo ai corrieri di risparmiare secondi preziosi per ciascuna consegna.

Grazie agli Echo Frames e alla loro evoluzione, Amazon punta a un futuro logistico più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Con strumenti mirati a migliorare la produttività e ridurre i costi, il colosso intende ridefinire le modalità di gestione delle consegne rendendole più smart.