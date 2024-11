YouTube, la piattaforma video di proprietà di Google, ha annunciato un’importante novità per rafforzare il legame tra pubblico e creatori di contenuti. Si tratta di Jewels, un sistema innovativo che permette agli spettatori di esprimere il loro gradimento durante le dirette streaming verticali. Le persone ora possono acquistare animazioni digitali, chiamate appunto Jewels. Per poi inviarle in tempo reale ai loro creator preferiti, dimostrando apprezzamento e supporto.

YouTube: funzionalità limitata agli Stati Uniti, ma un’ espansione futura è possibile

Il meccanismo di ricompensa è altrettanto semplice quanto efficace. Ogni volta che un “Jewel” viene inviato, lo streamer riceve un compenso in Rubies. Ovvero la valuta virtuale del sistema. Ogni Ruby corrisponde a un guadagno di 1 centesimo circa. Insomma, un incentivo economico per continuare a produrre contenuti accattivanti. L’obiettivo di questa novità è duplice. Innanzitutto incoraggiare gli autori a migliorare la qualità dei video. Ma soprattutto cercare di stimolare una partecipazione più attiva da parte degli utenti, che si sentono parte integrante della community.

La disponibilità di questa nuova funzione sarà però inizialmente limitata. Google ha spiegato che i Jewels potranno essere acquistati e inviati solo dagli spettatori residenti negli Stati Uniti. Mentre tutti gli altri potranno comunque vedere le animazioni durante le dirette. Per quanto riguarda i creatori, il sistema è riservato ai membri dello YouTube Partner Program (YPP). In particolare coloro che hanno accettato il modulo Virtual Items tramite YouTubeStudio.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più vasta. Volta a mantenere l’app al passo con le esigenze dei suoi utilizzatori e con il mercato in continua evoluzione. Infatti ricorda molto il meccanismo di regali già presente su altre applicazioni, come ad esempio TikTok. Insomma, con il lancio previsto nelle prossime settimane, sarà interessante osservare come il pubblico reagirà a questa novità. Un ingresso promette di rivoluzionare totalmente il modo di interagire con la rinomata piattaforma.