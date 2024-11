Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso cinese Oppo. Ci stiamo riferendo ai prossimi smartphone di fascia alta denominati Oppo Reno 13 e Oppo Reno 13 Pro. Il Black Friday 2024 è sempre più vicino e varie aziende e operatori telefonici so stanno preparando per stupire al meglio i propri utenti con tantissime offerte e promozioni. Tra i vari big del settore, ora anche il colosso dello streaming DAZN ha deciso di dire la sua per celebrare questa occasione, proponendo una super promozione. L’azienda, in particolare, ha deciso di proporre ad un super prezzo il piano in abbonamento a DAZN Standard nelle sue diverse versioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, per il Black Friday l’azienda propone una super promozione

Il Black Friday si sta avvicinando e il colosso dello streaming DAZN si sta preparando per rendere disponibile una nuova promozione. Come già accennato in apertura, l’azienda ha deciso di proporre in sconto il suo piano in abbonamento a DAZN Standard. L’azienda ha deciso di proporre questo piano ad un prezzo scontato in tutte le sue versioni.

Il piano a DAZN Standard nella sua versione mensile, in particolare, sarà ora disponibile all’attivazione ad un costo di 19,90 euro al mese per i primi tre mesi. Dopo i primi tre mesi, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 44,99 euro al mese. Gli utenti potranno inoltre scegliere anche il piano a DAZN Standard nella sua versione annuale con pagamento però dilazionato. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo scontato pari a 14,90 euro al mese sempre per i primi tre mesi.

Successivamente, gli utenti dovranno poi sostenere un costo di 34,99 euro al mese per il resto dei mesi. Nel caso in cui gli utenti decidessero di attivare il piano in abbonamento a DAZN Standard in versione annuale con un unico pagamento, gli utenti potranno usufruire in ugual modo della promozione lanciata da DAZN. In questo caso, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo scontato pari a 259 euro.

Insomma, si tratta di una super occasione per tutti coloro che hanno intenzione di passare a DAZN.