Tesla rivoluziona i Supercharger: ricarica fino a 500 kW dal 2025

Tesla ha annunciato un’importante evoluzione per la sua rete di ricarica rapida. Dal 2025 inizierà l’installazione dei nuovi V4 Cabinet. Questi sono capaci di erogare fino a 500 kW per le automobili. Una potenza quasi doppia rispetto agli attuali Supercharger, pensata per accompagnare la nuova generazione di veicoli elettrici.

I nuovi cabinet, progettati per supportare architetture da 400 a 1000 volt, potranno ricaricare i veicoli in tempi mai visti prima. La Tesla ha pensato in particolar modo ad una delle sue vettura di punta del momento: il Cybertruck. L’auto beneficerà infatti di una ricarica del 30% più veloce. Anche il potente Tesla Semi, il camion elettrico dell’azienda, sfrutterà al massimo questa tecnologia. Avrà una potenza di picco di ben 1,2 MW. Non è ancora chiaro quali Paesi vedranno per primi queste novità, ma l’azienda ha già richiesto i permessi per realizzare i nuovi siti.

Come cambieranno i tempi di ricarica con i nuovi charger Tesla?

L’introduzione dei V4 Cabinet rappresenta un cambiamento radicale. Ma quali auto ne trarranno beneficio? Tesla ha chiarito che le attuali Model S, Model X, Model 3 e Model Y continueranno a ricaricare a un massimo di 250 kW. Tuttavia, i nuovi modelli in arrivo potranno sfruttare queste potenze superiori, portando a ricariche più rapide e comode. Non è solo una questione di prestazioni. I nuovi cabinet sono più compatti, più facili da installare e dotati di un’elettronica di potenza considerata “la più affidabile al mondo”. Ogni cabinet sarà in grado di alimentare fino a otto postazioni, rendendo l’intera rete Supercharger ancora più efficiente.

L’obiettivo di Tesla è chiaro. L’azienda vuole preparare la sua rete alla prossima generazione di veicoli e consolidare la propria leadership nel settore. Sarà questo il passo definitivo verso la diffusione di massa delle auto elettriche? Di certo, con ricariche più rapide e prestazioni sempre migliori, il futuro sembra sempre più vicino. Con queste innovazioni, Tesla non sta solo aggiornando la sua tecnologia: sta trasformando il concetto stesso di mobilità elettrica.