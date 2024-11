Tesla scommette sulle Batterie 4680: rivoluzionarie o saranno un flop?

Tesla continua a puntare forte sulle sue batterie 4680, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il settore. Tuttavia, non tutti condividono l’ottimismo di Elon Musk. Robin Zengo, fondatore di CATL, leader globale nelle batterie, ha espresso dubbi importanti. Le sue parole pesano, considerando che CATL fornisce accumulatori a Tesla per la produzione cinese.

Secondo Reuters, i due si sono incontrati ad aprile a Pechino. Hanno discusso anche di guida autonoma, una delle priorità strategiche di Tesla. Zengo sembra condividere l’entusiasmo di Musk sull’intelligenza artificiale applicata ai veicoli. Ma quando si è parlato delle batterie 4680, il tono è cambiato. Zengo avrebbe sottolineato che la scommessa di Tesla è rischiosa e, secondo lui, destinata a fallire. L’ha definita una sfida di elettrochimica, non semplice ingegneria meccanica. Musk, riporta Zengo, sarebbe rimasto in silenzio. È davvero così complessa la sfida?

Sviluppo Tesla delle 4680: perseveranza o ostinazione?

Nonostante le critiche, Tesla non sembra intenzionata a mollare. A settembre ha celebrato il traguardo di 100 milioni di celle prodotte. Sta sviluppando inoltre nuove varianti, destinate a modelli futuri come il Cybertruck. Un segnale chiaro: il progetto continua, nonostante le difficoltà. Non ci aspettava altro da Elon Musk, noto per la sua forte perseveranza nei suoi piani,

Le batterie 4680 promettono maggiore autonomia e costi ridotti, ma il percorso è stato accidentato. Si parla di problemi di produzione, ritardi e sfide tecniche. Musk, ottimista, avrebbe ammesso che le tempistiche sono spesso troppo ambiziose. Lo fa per motivare il team? Forse, ma resta la domanda: è realismo o semplicemente promesse eccessive? CATL, nel frattempo, non sta a guardare la possibile concorrenza, ma agisce. L’azienda sta valutando di aprire uno stabilimento negli Stati Uniti. Questo potrebbe aumentare ulteriormente la competizione. La sfida tra Tesla e CATL sembra destinata a crescere. Cosa vedremo in futuro? Chi delle due società avrà avuto ragione? Le batterie 4680 saranno il punto di svolta o solo un altro sogno incompiuto?