Sono passati diversi anni ormai da quando il produttore tech LG ha detto addio al settore degli smartphone. Correva infatti l’anno 2021. Tuttavia, in questi ultimi mesi, sono circolate voci di un possibile ritorno dell’azienda in questo settore. In questi ultimi giorni, in particolare, è trapelato in rete addirittura un nuovo brevetto. Secondo quest’ultimo, in particolare, l’azienda starebbe pensando di tornare in questo settore presentando un nuovo smartphone pieghevole.

LG pronta a tornare nel settore degli smartphone con un nuovo foldable?

A quanto pare il produttore tech LG potrebbe effettivamente tornare sul mercato degli smartphone con un nuovo prodotto. Come già accennato in apertura, infatti, a rendere ancora più credibili i rumors emersi in questi mesi sarebbe trapelato in rete un brevetto di un nuovo dispositivo. Questo brevetto sarebbe stato pubblicato ad ottobre dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), mentre sarebbe stato depositato lo scorso mese di giugno.

Come è possibile osservare dalle immagini emerse dal brevetto, il produttore tech avrebbe quindi intenzione di tornare in questo settore presentando un nuovo smartphone, ma non uno qualsiasi. Si tratterebbe infatti di un nuovo smartphone pieghevole. Si tratterebbe quindi di un prodotto di nicchia, volto a contrastare i suoi rivali, tra i quali anche il colosso sudcoreano Samsung.

Rispetto a questo rivale, infatti, LG avrebbe intenzione di presentare un nuovo prodotto molto migliorato rispetto ai suoi rivali. Il display pieghevole dovrebbe essere infatti più resistente, come anche tutto il meccanismo di apertura e chiusura dello smartphone. Questo prodotto dovrebbe quindi permettere agli utenti di avere sempre con sé uno smartphone che, all’occorrenza, diventerebbe un ottimo alleato per la multimedialità e la produttività, grazie alla presenza di un display più ampio.

Insomma, le premesse ci sono tutte per far tornare il produttore tech LG in grande stile nel settore degli smartphone. Vedremo come evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi.