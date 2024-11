Sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium o YouTubeMusic-Premium dovrebbe garantire un’esperienza d’uso priva di pubblicità. Eppure, alcuni utenti continuano a vedere annunci nonostante il servizio attivo. Perché accade? La risposta arriva direttamente dalle pagine di supporto ufficiali di Google. Il colosso tecnologico spiega che non tutti i contenuti promozionali possono essere eliminati.

I creatori di contenuti, infatti, possono inserire promozioni o marchi all’interno dei propri video. Questi possono includere link a prodotti, sezioni promozionali o biglietti per eventi. In più, alcune schede informative possono apparire come pubblicità, ma non lo sono. Quindi, è importante capire che questi elementi sono parte integrante dei contenuti creati e non annunci esterni che l’abbonamento può rimuovere. Per coloro che hanno riscontrato queste situazioni, si tratta quindi di un comportamento assolutamente normale del servizio.

YouTube Premium: soluzioni e controlli per rimuovere annunci inaspettati

Se continuate a vedere pubblicità che non rientrano nei casi sopra descritti, è possibile effettuare alcune verifiche. Prima di tutto, assicuratevi di essere connessi al vostro account Premium. YouTube funziona solo dopo il login corretto. La modalità in incognito, ad esempio, potrebbe impedire di usufruire dei vantaggi dell’abbonamento.

Un’altra verifica riguarda i cookie, in quanto il loro blocco potrebbe causare problemi. Da browser, è possibile creare un’eccezione per il dominio “[*.]youtube.com” nelle impostazioni della privacy. In più, controllate che l’abbonamento non sia scaduto e riprovate a eseguire il login. Accanto al logo, dovrebbe comparire la dicitura “Premium” per confermare l’attivazione del servizio.

Se, dopo tutti questi controlli, il problema persiste, è consigliabile contattare l’assistenza Google per ulteriori chiarimenti. Infine, è utile sapere che il colosso di Mountain View sta testando anche un abbonamento YouTube Premium “Lite”. Il quale prevede una presenza ridotta di annunci e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per alcune persone. In ogni caso, prima di pensare ad un eventuale bug mettete in atto tutti i consigli sopraelencati. Vi è una buona possibilità che la situazione si risolva in questo modo.