Dopo un lungo periodo di assenza, sembra proprio che l’abbonamento a YouTube Premium della sua variante Lite stia finalmente per tornare, Google al momento della sua eliminazione aveva infatti promesso che quello che avevamo davanti agli occhi era un arrivederci e non un addio definitivo e a quanto pare ha deciso di mantenere la propria parola, sembra infatti che la versione dal costo inferiore dell’abbonamento stia tornando a dare segni di sé in alcune nazioni specifiche nelle quali è iniziato un periodo di test per mettere appunto alla prova il nuovo abbonamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello standard.

Un ritorno gradito

Sembra infatti che Google abbia iniziato i test in tre nazioni specifiche: Australia, Thailandia e Germania, non sappiamo molti dettagli ma soltanto che appunto alcuni utenti stanno avendo la possibilità di testare questa variante dell’abbonamento che per Google sarà diversa rispetto alla precedente versione sebbene venga molto difficile immaginare in cosa, l’abbonamento dal costo inferiore infatti, al netto offriva semplicemente la rimozione della pubblicità senza permettere la visualizzazione dei video offline e l’utilizzo di YouTube Music.

Sicuramente si tratta di un ritorno che sarà gradito moltissimo utenti dal momento che le pubblicità su YouTube, in quanto principale fonte di guadagno per Google e la piattaforma stessa, sono diventate decisamente più ingombranti dal momento che ora durano di più e spesso sono presenti in numero maggiore di uno all’inizio di un video o durante un video, dunque avere la possibilità di rimuovere almeno le pubblicità rappresenterà sicuramente un punto importante per tutta l’utenza che usufruisce della piattaforma video.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano l’arrivo del nuovo abbonamento che sicuramente avrà un costo maggiore rispetto a quello che aveva prima, basti pensare che l’aumento dell’abbonamento standard è stato decisamente cospicuo, il quale però sicuramente rappresenterà un’ottima scelta per tutti coloro che sono stanchi di visualizzare le pubblicità e non vogliono spendere cifre esagerate per un abbonamento di cui non hanno bisogno.