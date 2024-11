Il debutto del nuovo Oppo Reno 13 dovrebbe avvenire il 25 novembre in Cina ma, nel frattempo, sul web non si ferma la diffusione di nuove immagini che vedono come protagonista il nuovo smartphone dell’azienda cinese.

Come sappiamo, la diffusione di foto prima di un debutto ufficiale consente di avere un’idea piuttosto chiara di quello che sarà il design che contraddistinguerà quel determinato device. Nel caso del nuovo Oppo Reno 13, le immagini diffuse nelle scorse ore confermano quanto si era visto in precedenza, ovvero che avrà un look del tutto simile al nuovo smartphone dell’azienda Apple. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi nelle scorse ore.

Oppo Reno 13: nuove immagini sul design del nuovo smartphone

Quel che sappiamo, ad oggi, è che il nuovo Reno 13 Pro ospiterà un display LTPO OLED quad-curvo da 6,78 pollici (1264×2780 pixel). Per quanto riguarda il comparto fotografico, quest’ultimo dovrebbe offrire una fotocamera periscopica da 50 MP con zoom ottico 3x.

Un’adeguata autonomia, invece, dovrebbe essere assicurata grazie alla presenza di una La batteria con capacità di 5.900 mAh e non mancherà il supporto alla ricarica wireless da 50W e cablata da 80W. Alla base di tutto, il processore che il costruttore potrebbe aver scelto è il MediaTek Dimensity 9300.

Non a caso, anche questa volta Oppo ha lavorato al fine di portare sul mercato uno smartphone in grado di competere con device di altri noti brand. Come anticipato in apertura, le nuove immagini diffuse sul web confermano che il design richiamerà molto quello del nuovo iPhone 16 da poco lanciato dal colosso Apple. A confermare ciò, le dimensioni dell’Reno 13 e dell’iPhone 16 che risultato essere del tutto uguali. Alcune piccole differenze possono essere riscontrate solamente nel modulo fotografico e nelle colorazioni dei dispositivi. Non ci resta dunque che attendere il debutto del 25 novembre per scoprire ulteriori dettagli sul nuovo smartphone dell’azienda cinese.