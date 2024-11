Chi da tempo ormai acquista smartphone Samsung dovrebbe sapere benissimo che l’azienda coreana per quanto riguarda i dispositivi top di gamma adopera un approccio binomiale, infatti su alcuni mercati il device arriva con processore Snapdragon mentre su altri con processore Exynos, una scelta che da sempre non convince la gran parte degli utenti, ma che Samsung giustifica attestando che i due processori offrono prestazioni praticamente paragonabili.

La verità che in cuore nostro sappiamo un po’ tutti è che non è così, nonostante tutto Samsung non perde mai occasione per poter mettere alla prova il proprio processore, facendolo girare su smartphone ritenuti top di gamma, cosa che non va completamente giù agli utenti, ma che alla fine non si può cambiare, più o meno.

Sembra infatti che per quanto riguarda la prossima generazione di Samsung top di gamma l’azienda coreana stia valutando forzatamente di introdurre solo ed unicamente la variante Snapdragon, il motivo sarebbe legato al fatto che il processore prodotto nelle proprie fonderie non stia convincendo appieno l’azienda offrendo prestazioni non sufficientemente soddisfacenti al punto da poterlo utilizzare sul larga scala.

Risultati e futuro

Recentemente non a caso sono apparsi online i risultati di un ipotetico Galaxy S25 che monterebbe a bordo il processore Snapdragon 8 Elite, scelta che confermerebbe le indiscrezioni che vedono non solo il processore in questione non offrire abbastanza prestazioni da soddisfare l’azienda, ma anche le fonderie di Samsung non in grado di soddisfare la richiesta in modo adeguato a causa di problemi di produzione evidenti e manifesti, sembra infatti che circa il 70% dei chip usciti dalle fonderie di Samsung soffra di problemi e difetti che li rendono di fatto inutilizzabili.

Non a caso pare addirittura che i Samsung abbia intenzione di rivolgersi a TSMC per la produzione dei propri chip e che per il prossimo smartphone abbia deciso di rivolgersi a Qualcomm come soluzioni di ripiego d’eccellenza e di lusso.