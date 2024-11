Parliamo di un titolo che si è fatto molta strada durante gli anni in molte console dei gamers. Un titolo che ha conquistato fama molto in fretta e che si è posizionato alla cima dei migliori giochi in circolazione. Stiamo parlando proprio di Max Payne.

Gioco formidabile che sta puntando al suo ritorno in fretta con un remake che attirerà allo schermo molti gamers.

Max Payne, un ritorno?

Le famosissime Remedy e Rockstar Games potrebbero a breve svelare il remake di un gioco spaziale, ovvero, Max Payne direttamente ai The Game Awards che hanno come direzione dicembre 2024. Microsoft a quanto pare avrebbe già acquisito i diritti di marketing per le versione console del gioco.

Il progetto annunciato nel 2022 insieme al famoso remake di Max Payne 2, ancora non ha lasciato traccia in alcun teaser o in qualche dettaglio. Ancora non si hanno conferme se la presentazione potrà riguardare solo il primo capitolo o entrambi i vari remake. Questo dettaglio sicuramente ci farà capire se si parla di due progetti separati o di una raccolta unica.

La stessa e iconica Rockstar Games si è presa cura del finanziamento dello sviluppo con un budget che si aggira tra i 60 e gli 80 milioni di dollari, importo similare a quello di Alan Wake 2. Per quanto si è concordato su carta con Microsoft per il marketing, i vari trailer del gioco avranno di sicuro il buon logo di Xbox.

Oltrepassando tutto, per quanto riguarda l’uscita di Max Payne remake si hanno stime molto lunghe. Possiamo vedere queste tempistiche anche nel comportamento di Remedy visto che attualmente è molto indaffarata. Andrà normalmente calcolato che il gioco in se potrebbe portare molti incassi nelle casse di Remedy, che calcolerà di sicuro questa operazione come una fondamentale soprattutto per la salute dello studio.

Traendo un piccolo riassunto, non dovremmo aspettare sicuramente molto per saperne di più visto che dicembre sarà pieno di novità che spiegheranno il tutto.