Vodafone: due offerte Special per i nuovi clienti da Iliad e operatori virtuali

Ogni giorno può essere quello perfetto per scegliere un’offerta ma quando Vodafone decide di spingere sull’acceleratore c’è poco da fare per tutti gli altri. Il provider anglosassone vince anche questa volta e lo fa con due offerte che già in passato hanno portato a casa tanti nuovi utenti. Sono tornate le Special, sia quella da 100 che quella da 150 GB al mese.

Offerte Vodafone Silver 100 e Silver 150

La nuova Vodafone Silver 100 include tanti contenuti al suo interno per un ottimo prezzo. Ecco i dettagli:

100 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS inclusi;

inclusi; Costo: 7,99€ al mese.

L’inizio è ancora più conveniente: il primo mese costa solo 5€, dopodiché si passa al prezzo standard di 7,99€ mensili.

La nuova Vodafone Silver 150 arriva con un piccolo sovrapprezzo rispetto alla promo precedente siccome si può scegliere questa offerta con più giga:

150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS inclusi;

inclusi; Costo: 9,99€ al mese.

Anche per la Silver 150, il primo mese costa solo 5€, per poi diventare 9,99€ mensili.

Come ottenere 50 GB in più gratuitamente

Sia Silver 100 che Silver 150 permettono di aggiungere gratuitamente 50 GB in più ogni mese, attivando il servizio SmartPay. SmartPay è il sistema di ricarica automatica di Vodafone che addebita la tariffa sul conto corrente, assicurando così che la SIM sia sempre attiva e pronta all’uso.

A chi sono dedicate queste promozioni

Le offerte Vodafone Silver 100 e Silver 150 sono valide solo per chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali. Spesso sono disponibili anche per altri utenti ma con prezzi leggermente più alti.

Per chi desidera un piano ricco di Giga a un prezzo contenuto, le nuove offerte Silver di Vodafone rappresentano un’ottima occasione. Con un costo di attivazione ridotto per il primo mese e la possibilità di aggiungere 50 GB extra con SmartPay, è un’offerta pensata per gli utenti che desiderano semplicità e convenienza.