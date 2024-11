L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile può vantare al momento un catalogo di offerte di rete mobile davvero uniche e convenienti. Ce n’è però una che le supera tutte, grazie al suo rapporto esagerato tra qualità e prezzo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima è già di per sé super interessante, ma grazie alla promo dell’operatore, ora include anche un maggior quantitativo di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, questa offerta è FAVOLOSA, a basso costo e con tanti giga

Gli utenti interessati a passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno passare all’operatore attivando un’offerta di rete mobile davvero favolosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima ha un costo molto basso per il rinnovo pari a soli 6,99 euro al mese.

Nonostante questo prezzo contenuto, gli utenti potranno utilizzare fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Come già detto, però, gli utenti potranno usufruire di un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare. Scegliendo il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica, infatti, gli utenti potranno ricevere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati extra ogni mese.

In questo modo, gli utenti potranno quindi utilizzare ogni mese fino a 230 GB di traffico dati con questa super offerta. Oltre a questo, gli utenti potranno usufruire con questo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti, sia da chi attiverà un nuovo numero sia da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’operatore sta inoltre proponendo in maniera gratuita il costo di attivazione dell’offerta in questione.