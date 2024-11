Se avete da poco acquistato uno smartphone e ora siete intenzionati a sottoscrivere un nuovo numero di telefono o a cambiare la promozione presente sul vostro numero attuale, magari effettuando anche la portabilità, un’opzione che sicuramente merita di essere valutata è quella costituita dal provider italiano ho mobile, quest’ultimo, infatti, da quasi un decennio offre agli utenti davvero tantissime promozioni di vario genere che riescono sempre ad accontentare i bisogni di tutti coloro che le sottoscrivono unendo caratteristiche davvero competitive a prezzi decisamente accattivanti.

Proprio recentemente il provider in questione per dare una scossa al proprio mercato ha pensato bene di introdurre una promozione che unisce caratteristiche davvero ottime ad un prezzo accessibile più o meno a tutti, vediamo insieme di cosa si tratta e tutte le caratteristiche aggiuntive.

200GB in 5G

La promozione di cui vi parliamo oggi è disponibile sul sito ufficiale di mobile e offre a che decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati in 5G, abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo da corrispondere ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 2,99 €, questa promo però è dedicata principalmente a chi effettua la portabilità da un elenco specifico di operatori supportati, in caso contrario infatti, potrete comunque attivare la promozione, ma il costo di attivazione salirà a 29,90 €.

Se siete interessati, però vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider e procedere con l’attivazione online, all’interno dei costi indicati precedentemente è inclusa anche la ricezione della Sim fisica o della eSIM che potrete poi attivare in pochi semplici passi per procedere ad utilizzare la promozione fin da subito, si tratta ovviamente di caratteristiche decisamente convenienti che potrebbero fare gola a molti, dunque nel caso foste interessati non esitate a procedere dal momento che il provider potrebbe rimuovere la promo da un momento all’altro.