Spendere poco sull’acquisto di Apple iPhone 16 è davvero alla portata di tutti, arriva infatti la promozione Amazon che ogni utente stava aspettando, con un risparmio che travalica le aspettative, considerando che comunque stiamo parlando di uno smartphone estremamente recente.

Il dispositivo ha dimensioni perfettamente allineate con gli standard degli utenti, precisamente raggiunge 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 170 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, raggiunge una densità di pixel di 460 ppi, nonché comunque un refresh rate a 60Hz, che si completa con la protezione Ceramic Shield che protegge da urti e graffi di vario genere.

Apple iPhone 16: un’offerta folle su Amazon

Apple iPhone 16 è disponibile sul mercato da pochissimi mesi, per questo motivo era davvero difficile pensare di poterlo acquistare con un risparmio particolarmente importante. Il suo listino è di 979 euro, un prezzo comunque accessibile ed accettabile, in confronto all’attuale tendenza del mercato; la spesa che Amazon oggi richiede al consumatore è comunque più che valida, se considerate che basteranno 901 euro per effettuare l’ordine di una variante da 128GB completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi. Acquistatelo al seguente link.

Il comparto fotografico dello smartphone di nuova generazione è composto, nella parte posteriore, da due sensori differenti, i quali sono rispettivamente da 48 e 12 megapixel, entrambi sono stati appositamente studiati per garantire ottimi scatti fotografici, con risoluzione massima di 8000 x 6000 pixel, ed anche video in 4K a 60fps. La batteria resta sicuramente una piccola defezione per questo smartphone, essendo un componente da 3561 mAh, che limita notevolmente l’usabilità quotidiana, proprio perché richiede continuamente di ricaricarlo sfruttando una presa a muro, anche se finalmente, perché obbligata dall’UE, è stata introdotta la porta USB-C rendendo più facile l’acquisto di caricatori (non incluso in confezione).