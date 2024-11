ho. Mobile: 200 GB e 5G, la nuova promo batte Iliad

ho. Mobile ha appena lanciato un’offerta davvero allettante: 200 GB di internet in 5G, chiamate illimitate e SMS senza limiti a soli 9,99€ al mese. L’opzione si rivolge a chi desidera navigare in alta velocità e ha bisogno di un ampio pacchetto dati per soddisfare tutte le sue necessità online, dai video in streaming alla navigazione sui social.

Il costo di attivazione parte da 2,99€ una tantum e varia a seconda del proprio operatore di provenienza, offrendo così una transizione semplice e conveniente per chi è pronto a cambiare gestore. Chi vuole iniziare subito senza attendere l’arrivo della SIM fisica ha la possibilità di optare per una eSIM digitale, al costo di 1,99€. Questa scelta consente di attivare rapidamente il servizio, senza dover ritirare una SIM fisica in edicola o aspettarne la spedizione a casa.

Per chi invece preferisce la SIM tradizionale, ho. Mobile mette a disposizione la comoda attivazione tramite SPID, un modo semplice per portare a termine la procedura in modo digitale e sicuro. Questa opzione può risultare molto utile per chi non ha voglia di recarsi in negozio e vuole completare tutto da remoto.

ho. Mobile: la nuova promo ha tutto ciò che serve e diversi servizi inclusi

Oltre a ciò, una delle novità più recenti è l’assistenza tramite WhatsApp, pensata per offrire un supporto immediato e accessibile direttamente dal telefono. I clienti possono ora chiedere aiuto facilmente tramite messaggi su WhatsApp, senza dover passare da lunghe chiamate o utilizzare altri canali meno immediati. Questo servizio rende l’esperienza ancora più semplice e confortevole.

Con questa nuova proposta, ho. Mobile punta a rispondere alle esigenze di chi cerca molti dati, la potenza del 5G e un servizio senza fronzoli, il tutto a un prezzo conveniente e con attivazioni facili e rapide. Basta dunque solo andare sul sito ufficiale per avere conferma di tutto ciò e sottoscrivere la promo.