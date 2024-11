Fitbit, sotto la guida di Google, continua a innovarsi con aggiornamenti che migliorano, sempre più, l’esperienza d’uso dei suoi utenti. Dopo aver introdotto miglioramenti per il monitoraggio della frequenza cardiaca e il restyling dell’app, l’attenzione si sposta sul Fitbit-Ace LTE, uno smartwatch per bambini. Tra le nuove funzionalità introdotte emerge Family Chat. La quale consente ai membri della famiglia di comunicare facilmente, anche tramite l’app Ace. In più, i più piccoli possono scambiarsi messaggi direttamente dallo smartwatch.

Innovazioni per il sonno e il peso: Fitbit migliora il benessere personale

Un’altra aggiunta rilevante è Family Quests. La quale trasforma gli obiettivi familiari in missioni da completare insieme. Queste attività, create in collaborazione con esperti di salute infantile, aiutano i bambini a sviluppare competenze come una buona igiene del sonno e sane abitudini alimentari. L’aggiornamento introduce anche Solar Sword. Ovvero un gioco interattivo in cui i più piccoli possono guadagnare minuti di gioco grazie al movimento fisico, incoraggiando uno stile di vita attivo. Infine, due nuovi quadranti chiamati Noodles consentono di monitorare i loro progressi quotidiani in modo divertente.

L’ultima versione dell’app Fitbit per Android (v4.30) introduce modifiche anche per la gestione del peso. La pagina dedicata è stata modernizzata, includendo una scheda “Giorno” e un carosello per visualizzare i dati su periodi più lunghi. Tra le novità, si segnala la possibilità di registrare l’orario preciso del peso. Mentre alcune opzioni, come la condivisione tramite infografica, sono state rimosse.

Altre novità in arrivo

Sul fronte del sonno, Fitbit sta sviluppando uno Sleep Lab. Si tratta di una funzione sperimentale che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare il rapporto tra abitudini quotidiane e qualità del riposo. Tra le principali novità vi è anche un diario personalizzato che offre suggerimenti mirati per migliorare il sonno. Analizzando dati raccolti automaticamente e annotazioni inserite manualmente. Le persone possono anche aggiungere note o registrazioni vocali per monitorare i fattori che influenzano il riposo. Insomma, tale strumento, accessibile probabilmente con un abbonamento Premium, si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni concrete ai disturbi del sonno.

Fitbit continua così a spingersi oltre i confini del fitness tradizionale. Offrendo strumenti sempre più personalizzati per il benessere fisico e mentale.