La nota azienda AOC ha presentato il suo nuovo Agon Pro AG276FK, si tratta di un monitor dalle caratteristiche davvero eccezionali e che è destinato a quella fascia di utenti che necessitano di prodotti top di gamma per giocare a livello competitivo e soprattutto di frequenze di aggiornamento di altissimo livello per non perdere di fluidità nemmeno nelle scene più concitate presenti ovviamente a livello eSports.

Il monitor ha al proprio interno, infatti integra tecnologie di vario genere e garantisce il supporto a tutti i software di sincronizzazione video per le frequenze di aggiornamento variabili, parliamo ovviamente di AMD FreeSync e Nvidia G-Sync.

Per il resto, il display si basa su un pannello IPS ad altissima frequenza di aggiornamento, andando a costituire un nuovo Record per quanto riguarda gli hertz per un display, scopriamo insieme il resto delle caratteristiche tecniche ufficiali di questo dispositivo davvero incredibile che ovviamente è pensato per una fascia di utenti di nicchia.

Specifiche tecniche complete