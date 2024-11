L’atteso aggiornamento HyperOS 2 di Xiaomi è ora disponibile a livello globale. Portando una ventata di innovazione nel mondo del marchio cinese. Dopo il lancio iniziale in Cina a fine ottobre, è stato velocemente esteso all’Europa, dimostrando la rapidità e l’efficienza dell’azienda. Questo sistema operativo, più di una semplice interfaccia basata su Android, rappresenta un netto passo avanti rispetto al precedente HyperOS1.1, distribuito con Android 15. Ora, infatti, con HyperOS 2, gli utenti possono aspettarsi cambiamenti rilevanti sia estetici che funzionali, rendendo l’aggiornamento indispensabile.

Xiaomi HyperOS 2: un salto tecnologico tra innovazione e funzionalità

A partire da novembre, il nuovo sistema sarà disponibile su dispositivi di punta. Tra cui Xiaomi Mix Flip e Xiaomi14 Ultra, insieme a una selezione di modelli Redmi e Poco. Entro dicembre, l’elenco dei device compatibili si amplierà ulteriormente. Includendo smartphone più datati come il Mi 11 Ultra e vari tablet e indossabili. Grazie a questa strategia, Xiaomi si conferma così particolarmente attenta a offrire un supporto duraturo anche per i dispositivi meno recenti.

Le novità introdotte da HyperOS 2 sono molteplici e puntano a migliorare l’esperienza utente in modo tangibile. Al centro delle innovazioni troviamo HyperCore. Ovvero un motore che migliora stabilità, grafica, sicurezza e connettività. Anche l’estetica è stata aggiornata. Vi è infatti una schermata di blocco dinamica che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare sfondi personalizzati e una schermata home completamente ridisegnata. Altri miglioramenti includono widget più versatili e transizioni grafiche fluide che arricchiscono l’interfaccia.

Ma le funzionalità avanzate non finiscono qui. HyperConnect consente infatti un’interazione continua tra dispositivi. Come il controllo dello smartphone attraverso il tablet o lo smartwatch. Ma anche altre funzioni come copia-incolla e streaming video tra device diversi. L’intelligenza artificiale poi gioca un ruolo chiave con

HyperAI. Perché capace di animare sfondi, migliorare il riconoscimento vocale e generare disegni a partire da semplici schizzi.

Insomma, Xiaomi dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia, offrendo un’esperienza tecnologica completa e innovativa.