Google è ormai ben conosciuta per essere un’azienda sempre attenta al cliente. Non a caso, infatti, ha da sempre lavorato al fine di riuscire ad offrire funzionalità e tecnologie in grado di rendere gli smartphone facilmente accessibili agli utenti. Il suo obiettivo, dunque, è quello di semplificare l’esperienza d’uso dei dispositivi, ma questo lo sappiamo bene ed è una caratteristiche che gli consente di acquisire sempre di più un maggior numero di acquirenti.

Tra gli strumenti messi a disposizione da Google sui dispositivi Android c’è, ad esempio, il menu di accessibilità che semplifica inevitabilmente l’uso e, di conseguenza, l’avvio delle opzioni disponibili. L’obiettivo di Google sembrerebbe però essere quello di migliorare ulteriormente tale funzione. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo a cosa sta lavorando il colosso al fine di rendere ancora più semplice l’esperienza d’uso degli smartphone Android.

Google: smartphone sempre più ottimizzati

Semplificare l’utilizzo del dispositivo Android attraverso determinate funzioni e pulsanti. E’ questo uno degli obiettivi prefissati dal colosso Google al fine di offrire agli utenti il meglio dell’esperienza d’uso. Un esempio, come accennato, è proprio la presenza del menu di accessibilità che consente di svolgere alcuni passaggi in modo ancora più semplice. Aprire il menu di accensione, personalizzare il volume secondo le proprie esigenze e secondo l’ambiente circostante in cui ci si trova, aumentandolo o diminuendolo.

Come sappiamo, però, il pulsante di accessibilità nonostante possa essere spostato sullo schermo, se si chiude temporaneamente si hanno a disposizione solamente alcuni secondi per poter annullare l’azione di chiusura. Dopodiché è utile entrare nelle impostazioni per poter avere nuovamente il pulsante a disposizione. A tal proposito, dunque, Google sta pensando di risolvere il “problema” apportando delle modifiche per l’accessibilità su Android 15.

Sembrerebbe infatti che si stia lavorando all’implementazione della funzione che potrebbe debuttare potrebbe debuttare nella prossima beta QPR2 di Android 15.