Temevi che le offerte del Black Friday non arrivassero mai? Da Unieuro già sono presenti in anticipo una miriade di promo spettacolari utili per trasformare la tua casa e risparmiare! Non lasciarti scappare questa occasione per rendere tutto più moderno e funzionale, con sconti che fanno davvero la differenza. Che tu sia a caccia magari di un nuovo computer, un televisore 4K o uno smartphone appena stato lanciato, Unieuro ha preparato promo super pazze. Le occasioni sono sia online che in negozio! Attenzione: le offerte sono disponibili solo per un periodo limitato. Approfitta del Black Friday comodamente da casa! Acquista tutto ciò che desideri senza stress.

Tecnologia al miglior prezzo in assoluto da Unieuro

Se hai bisogno di un portatile nuovo, Unieuro ha l’offerta giusta per te: l’Acer Aspire 3 A315-59-5339 è in promozione a 549 euro. Un vero affare per chi cerca un computer da paura. Ma non finisce qui. Vuoi guardare i tuoi film preferiti con la massima qualità? Il Samsung TV Crystal UHD 4K da 55 pollici è in offerta a 399 euro, un’occasione imperdibile! Avrai un salotto che praticamente sarà una sala cinematografica.

Gli amanti degli smartphone non possono perdersi il Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Midnight Black, in super sconto a 279 euro, o il Samsung Galaxy A55 5G con display FHD+ Super AMOLED da 6.6 pollici, ora in offerta a 369 euro. E per chi adora il mondo Apple, le sorprese non mancano per stupirvi alla grande. Gli AirPods 4 con custodia di ricarica usb-c sono in vendita a 149 euro, mentre l’Apple Watch SE GPS da 40 mm, con cassa in alluminio e cinturino sportivo, è disponibile a soli 229 euro. Un sogno per chi desidera un design elegante e prestazioni eccellenti. Non aspettare! Le offerte sono a tempo limitato e potrebbero finire presto. Vai subito sul sito Unieuro o recati in negozio per scoprire tutte le promozioni e risparmiare come mai prima d’ora!