La friggitrice ad aria costa sempre meno, in questi giorni gli utenti si ritrovano a fronteggiare una promozione davvero più unica che rara, con la quale mettere le mani su un modello di casa Cecotec, azienda spagnola capace di lanciare ottimi prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, pagandolo addirittura solamente 49 euro.

Il prodotto raggiunge una potenza massima di 1700W, con temperature che si spingono fino a 200 gradi, da un minimo di 80 gradi, e tempo configurabile entro i 60 minuti (ovvero non è possibile andare oltre l’ora di programmazione). Sono 8 le modalità di utilizzo predefinte, con tempi e temperature differenti già preimpostate in automatico, la sua capacità è di 5,5 litri, adatta più che altro per famiglie composte da 2/4 persone, riuscendo a posizionare al suo interno una più che sufficiente quantità di cibo.

Ricevete offerte, codici sconto gratis e prodotti in regalo, solo sul canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon.

Friggitrice ad aria Cecotec: il prezzo Amazon è da pazzi

Se non lo avete ancora fatto, dovete pensare subito di acquistare una friggitrice ad aria, il suo prezzo Amazon è davvero ai minimi storici. Di base il prodotto avrebbe un listino di 99 euro, negli ultimi 30 giorni aveva raggiunto 64,97 euro, mentre oggi costa solamente 49,99 euro, una cifra irrisoria per un dispositivo che per molti è divenuto essenziale. Premete qui per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, infatti dovete considerare essere un prodotto da 27 x 35 x 30,5 centimetri, con un peso non eccessivo, e soprattutto dotata di un design estremamente confortevole: è realizzata nel giusto mix tra metallo e plastica, presenta un rivestimento lucido che non trattiene troppo le impronte, risultando perfetto per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo funzionale, ma anche elegante. Il sistema di controllo è direttamente concetrato sulla parte anteriore, dove si possono trovare una serie di pulsanti soft-touch che permettono di accedere a tutte le modalità e le funzioni disponibili.