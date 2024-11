Meta ha annunciato un significativo aggiornamento delle Condizioni d’uso e degli Standard della community. Tali cambiamenti coinvolgeranno Facebook e Instagram. Gli aggiornamenti saranno effettivi a partire dal prossimo 1 gennaio. Mirano a perfezionare la chiarezza e l’accessibilità delle regole che governano le interazioni sulle piattaforme di Meta. Inoltre, sono inclusi anche i servizi di Messenger e Threads. In tal modo sarà possibile offrire una visione integrata delle norme a cui gli utenti devono attenersi.

Meta annuncia cambiamenti per Facebook e Instagram

Una delle principali novità riguarda la centralizzazione degli Standard della community in un’unica area di consultazione. Tale intervento facilita l’accesso alle informazioni su cosa è permesso e cosa è proibito nei vari servizi di Meta. L’azienda ha progettato tali regole basandosi sul feedback ricevuto dagli utenti. Inoltre, sono stati presi in esame anche i suggerimenti di esperti. L’obiettivo dichiarato è di mantenere un ambiente predisposto alla libera espressione. Ciò prendendo in considerazione prospettive diverse e garantendo particolare attenzione alle voci di gruppi spesso trascurati o marginalizzati.

Oltre agli Standard della community, anche le Condizioni d’uso di Facebook e Instagram sono state oggetto di revisione. Le modifiche mirano a rendere più trasparente il rapporto tra Meta e i suoi utenti. Le Condizioni includono aggiornamenti riguardanti l’intervento dell’azienda sui contenuti ritenuti non conformi alle normative della piattaforma. Oltre a chiarimenti sui diritti degli utenti. Sia che si tratti di persone fisiche che aziende.

Inoltre, è stata introdotta una sezione dedicata ai nuovi sviluppi tecnologici. Come gli avatar e l’intelligenza artificiale, con norme specifiche per aree geografiche. Tali modifiche si integrano con gli standard preesistenti. Quest’ultimi vengono ampliati per tenere il passo con l’evoluzione delle tecnologie utilizzate sulle piattaforme di Meta.

Gli utenti che continuano ad usare Facebook e Instagram accetteranno in automatico le nuove condizioni. In alternativa, sarà possibile scegliere di abbandonare i servizi. Per farlo, si deve procedere cancellando i propri account Facebook ed Instagram.