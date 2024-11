Iliad supera tutti: le Giga sono tre, si arriva fino a 250 GB in 5G

Se stai cercando un nuovo piano telefonico che ti offra un sacco di dati senza svuotarti il portafoglio, Iliad ha delle offerte che potrebbero fare al caso tuo. Inoltre i prezzi non aumenteranno mai, quindi quello che si vede è quello che si paga, senza sorprese.

Le offerte in questione questa volta sono addirittura tre, tutte appartenenti alla stessa gamma ma arrivate in momenti diversi e con vantaggi diversi.

Iliad arriva a regalare la fibra con le sue Giga: c’è anche il 5G

Partiamo con la Giga 120. È questa la promo perfetta se non vuoi spendere troppo ma ti serve comunque un bel po’ di dati. Questa offerta offre 120 GB in 4G, più chiamate e SMS illimitati, tutto per 7,99€ al mese. E se sei già cliente Iliad ma stai pagando meno per il tuo piano attuale, puoi passare a questa offerta senza problemi.

Se hai bisogno di più dati e velocità invece, c’è la Giga 180. Con 180 GB di dati in 5G e sempre la comodità di chiamate e SMS senza limiti, il prezzo è di soli 9,99€ al mese. È una delle offerte più competitive sul mercato, soprattutto per chi cerca velocità e capacità.

Infine, per i più esigenti, c’è la Giga 250. Questa offerta top di gamma consente di avere 250 GB in 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati, a 11,99€ al mese. È l’ideale per chi non vuole mai preoccuparsi di finire i dati.

Le ultime due offerte concedono anche dei vantaggi agli utenti. Questi infatti possono beneficiare anche della fibra ottica di Iliad. Il prezzo in questo caso si riduce scegliendo la Giga 180 o la Giga 250, passando ad un totale di 19,99€ al mese, rispetto ai 24,99€ di sempre. Da ricordare infatti che tale beneficio spetta solo ed unicamente a coloro che scelgono una promo del gestore che tra quelle mobili costa almeno 9,99 € al mese.