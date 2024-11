Per chi è pronto a cambiare operatore e cerca un piano dati affidabile, Iliad ha lanciato Giga 180. Una proposta da 9,99€ al mese che include 180GB di traffico dati, connessione 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione della SIM richiede un unico contributo iniziale di 9,99euro. L’offerta è progettata per chi desidera trasparenza e stabilità senza temere aumenti imprevisti. Uno dei punti di forza di Iliad, infatti, è l’impegno a mantenere le tariffe invariate. Un aspetto che la distingue da molti gestori italiani.

Iliad: rete 5G e roaming incluso, i vantaggi della Giga 180

Oltre alla grande quantità di dati e alla copertura in 5G, questa soluzione non presenta costi nascosti né vincoli. Iliad infatti punta a conquistare nuovi clienti proprio con questa chiarezza. La Giga 180 può essere attivata comodamente online sul sito ufficiale dell’ operatore, così che il passaggio possa avvenire in maniera immediata e semplice.

Tale promo consente di navigare alla massima velocità nelle aree coperte da questa tecnologia e sui dispositivi compatibili, offrendo connessioni rapide e stabili. In caso di assenza di copertura, la navigazione passa automaticamente alla rete 4G o 4G+, senza compromettere la qualità del servizio. Oltre alla navigazione, il piano include minuti e SMS illimitati verso numeri italiani e, in roaming, 11GB di dati per i paesi dell’Unione Europea. È possibile effettuare chiamate illimitate anche verso più di 60 Paesi al di fuori dell’Europa.

Tra i servizi aggiuntivi inclusi vi sono l’Hotspot per condividere la connessione, il servizio “Mi richiami” e il VoLTE, per chiamate vocali di alta qualità. Gli utenti potranno controllare il credito residuo e accedere alla segreteria telefonica senza effettuare alcuna spesa extra. La portabilità del numero è garantita, e per chi cerca maggiori dettagli, è possibile trovare tutte le informazioni aggiornate direttamente sul sito di Iliad. Qui troverete anche molte altre proposte di telefonia mobile adatte a ogni tipo di esigenza.