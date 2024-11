Fastweb Mobile Full: una nuova offerta 5G con 200 GB e costi trasparenti

Fastweb lancia la nuova offerta Mobile Full, pensata per chi vuole grandi quantità di dati e una connessione veloce. Al prezzo di 9,95 € al mese, Mobile Full offre 200 GB di traffico dati, con velocità 5G inclusa, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. Un’opzione interessante per chi cerca una tariffa completa e conveniente.

Attivare Mobile Full è semplice e veloce: si può fare online, direttamente dal sito di Fastweb, o richiedere una chiamata gratuita per assistenza. Fastweb propone inoltre il formato eSIM, una versione virtuale della SIM, gratuita per chi preferisce non utilizzare la SIM fisica. In alternativa, la SIM classica è spedita gratuitamente a casa, senza costi aggiuntivi. Per l’attivazione, Fastweb ha reso il processo più rapido grazie alla possibilità di utilizzare SPID o la carta d’identità elettronica. Per chi preferisce la procedura tradizionale, l’attivazione video resta sempre disponibile.

Fastweb: tutti i vantaggi dell’offerta mobile attualmente disponibile

La trasparenza è un punto di forza di Mobile Full: non ci sono costi nascosti o vincoli contrattuali. Il prezzo di 9,95 € è chiaro e non cambia nel tempo, mentre per l’attivazione si paga solo una tantum 10 €. Ciò che Fastweb non vuole fare in questo caso è sicuramente mettere gli utenti in una condizione di tranquillità. Tra i punti di forza di questo gestore c’è sicuramente la rete mobile e la sua qualità. Stiamo parlando infatti di un provider che anche questa volta è stato premiato come quello più veloce per quanto concerne Internet mobile. Fastweb infatti ha ricevuto il riconoscimento da parte di Ookla per un altro anno di fila.

In sintesi, Mobile Full è una soluzione completa per chi cerca una tariffa senza limiti, con una connessione veloce e una gestione trasparente. Chi vuole scoprire di più può visitare il sito di Fastweb per attivarla o parlare con un operatore tramite chiamata gratuita.