L’offerta Giga 180 di Iliad rappresenta un’alternativa allettante per moltissimi utenti. La promo mette a disposizione dei nuovi utenti, minuti ed SMS illimitati e 180 GB di traffico internet in 5G. Il costo è di 9,99 euro. Inoltre, Iliad assicura che non ci saranno aumenti futuri. Ciò significa che la tariffa mensile è valida per sempre. Dettaglio che permette agli utenti di navigare alla massima velocità disponibile e di usufruire di servizi inclusi senza preoccuparsi di costi nascosti o vincoli contrattuali.

Iliad Giga 180: dettagli della promo

Per attivare l’offerta è richiesto un contributo di 9,99 euro per la SIM. L’attivazione dell’offerta è semplice e può essere completata online, senza la necessità di recarsi fisicamente in un punto vendita. Oltre al piano tariffario, sono disponibili anche diversi vantaggi extra. Tra i servizi inclusi nell’offerta, Iliad mette a disposizione anche il supporto per Hotspot e VoLTE. Tecnologie che ampliano la qualità e le possibilità di utilizzo della rete mobile.

L’offerta Iliad mette a disposizione la rete 5G. Nel caso in cui non si possiede un dispositivo compatibile con la tecnologia o ci si trovi in una zona non ancora coperta dalla connettività, l’operatore garantisce la possibilità di navigare in 4G o 4G+. Ciò garantisce una connessione stabile e veloce. Per chi desidera verificare la copertura della rete 5G prima di attivare l’offerta, sul sito web ufficiale Iliad.

L’offerta Iliad Giga 180 si distingue per la presenza di numerosi servizi aggiuntivi gratuiti. Tra cui “Mi richiami”, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo e la possibilità di effettuare la portabilità del numero. Inoltre, per il roaming UE sono inclusi 11 GB di traffico dati. Per i Paesi extraeuropei, inoltre, sono previsti minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Se si esauriscono i 180 GB disponibili, Iliad prevede la possibilità di continuare a navigare con un costo aggiuntivo di 0,90 euro ogni 100 MB.