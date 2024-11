Intel sta iniziando a mettere in circolazione i nuovi processori appartenenti alla famiglia Arrow Lake, Dopo aver presentato il modello di punta l’azienda ha deciso di immettere due nuovi modelli pensati per coloro che hanno un occhio particolare all’efficienza energetica, stiamo parlando dei modelli Core Ultra 9 285 e 9 285T, i quali offrono dei consumi davvero ridotti dal momento che si attestano a 65 W per il primo e 35 W per il secondo, valori decisamente bassi se pensiamo che è un modello top di gamma può superare tranquillamente i 150 W.

Efficienza e prestazioni

Questi modelli ovviamente rispetto a quelli top di gamma offrono prestazioni inferiori ma non da sottovalutare, il merito va alle frequenze di clock leggermente più basse che comunque garantiscono prestazioni importanti grazie all’architettura innovativa che consente una migliore resa in termini di prestazioni nell’uso quotidiano, infatti abbiamo che il Core Ultra 9 285 ha un clock di base di 2,5GHz sui P-Core e un TDP di 65W, mentre il Core Ultra 9 285T ha un clock di base di 1,4GHz sui P-Core e un TDP di soli 35W.

Ovviamente queste soluzioni sono pensate soprattutto per i pc che verranno delicati alle aziende e verranno ovviamente messi in impostazioni con un elevato numero di macchine, situazioni all’interno delle quali tenere fortemente in considerazione i consumi è molto importante, onde evitare di saturare l’intero sistema con consumi elettrici troppo elevati.

Ovviamente Intel estenderà queste possibilità anche alla fascia consumer standard che potrà quindi accaparrarsi dei professori in grado di offrire prestazioni utilissime nell’uso di tutti i giorni senza però esagerare e garantendo dei consumi ridotti per non dover far lievitare troppo una bolletta, come se non bastasse, sono previste ulteriori varianti in arrivo nel corso di quest’anno e del prossimo tramite le quali Intel punta a riconquistare il mercato e a garantirsi una propria fetta cospicua che andrà ad annoverare la fascia medio alta dell’utenza, ovviamente la più ampia.