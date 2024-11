Vodafone propone un’offerta esclusiva per chi cerca una connessione internet ultraveloce e affidabile, che sia per lavoro o per gioco. Con un costo mensile di 25,90€, è possibile accedere alla fibra ottica con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, a seconda della copertura disponibile nella propria zona. L’offerta include anche chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri nazionali fissi e mobili, disponibili solo per chi completa l’attivazione online. Attivando online, inoltre, si beneficia di uno sconto sul costo di attivazione iniziale, che passa da 39,90€ a soli 19,95€, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

L’alta velocità di Vodafone con in più chiamate illimitate!

Il costo di attivazione è suddiviso in due parti: una quota iniziale, scontata per chi attiva tramite il sito o la funzione “Ti richiamiamo noi”, e una rateizzazione di 5€ al mese per 24 mesi, già inclusa nel canone mensile senza maggiorazioni. Alla fine del periodo di rateizzazione, il costo mensile rimarrà invariato a 25,90€. Tuttavia, in caso di recesso anticipato, sarà necessario saldare le rate residue ancora dovute.

Il modem incluso nell’offerta è dotato di Wi-Fi Optimizer, un sistema progettato per garantire una connessione stabile e prestazioni elevate per tutti i dispositivi connessi. Questo dispositivo rende possibile navigare senza interruzioni, sfruttando appieno la potenza della rete Vodafone. A completare l’offerta, viene fornita una SIM solo Dati con 15 Giga al giorno, utilizzabile fino all’attivazione della linea fissa. Dopo l’attivazione, la SIM garantirà 5 Giga al mese per continuare a navigare su altri dispositivi senza costi aggiuntivi. La SIM verrà disattivata automaticamente in caso di mancata attivazione o cessazione del contratto per la linea fissa.

Questa proposta combina velocità, stabilità e convenienza, offrendo soluzioni su misura per chi desidera una connessione ad alta velocità e chiamate illimitate. Grazie alle condizioni esclusive per chi attiva online, Vodafone si presenta come una scelta ideale per soddisfare le esigenze di connessione domestica moderna, assicurando qualità e continuità del servizio.