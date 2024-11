CoopVoce ha in programma una nuova avventura: una partnership con Vodafone che inizierà nell’autunno del 2024. Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per i clienti di CoopVoce, che potranno finalmente usufruire della rete mobile di Vodafone, recentemente acquisita da Swisscom. Ma non è tutto: il nuovo accordo promette anche l’accesso al 5G, portando così i servizi di CoopVoce a un livello superiore.

La nuova partnership tra CoopVoce e Vodafone

La scelta di collaborare con Vodafone è un passo significativo per CoopVoce, un operatore virtuale che si è sempre impegnato a fornire ai propri clienti una rete di alta qualità. L’operatore ha dichiarato che questo accordo riflette la loro dedizione a trovare soluzioni sempre migliori per i consumatori. Con il lancio commerciale previsto per l’autunno, una parte dei clienti attuali di CoopVoce potrà già sperimentare le nuove offerte. Prima di avviare questa fase, CoopVoce ha condotto test durante l’estate per assicurarsi che tutto fosse in ordine e che la qualità del servizio fosse garantita.

Gabriele Tubertini, Direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha commentato l’importanza di questa collaborazione. Secondo lui, affidarsi a Vodafone come fornitore di servizi di rete è in perfetta armonia con i valori fondamentali di Coop e CoopVoce. L’obiettivo è quello di garantire un servizio eccellente e trasparente per i consumatori, un aspetto che l’operatore ha sempre tenuto in grande considerazione. Inoltre, la decisione di collaborare con un grande nome come Vodafone sottolinea l’impegno di CoopVoce nell’offrire soluzioni tecnologiche innovative.

Una crescita senza fine

Dal suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni nel 2007, CoopVoce ha visto una crescita notevole, raggiungendo oltre 2,2 milioni di clienti. L’operatore si distingue per la sua presenza capillare in Italia, con oltre 900 punti vendita in cui è possibile attivare le SIM, oltre alle attivazioni online. Nel 2020, CoopVoce ha fatto un passo importante, creando un’infrastruttura tecnologica indipendente che le consente di gestire autonomamente i propri servizi. Questo ha rappresentato un grande passo in avanti, soprattutto con l’introduzione del servizio VoLTE nel marzo 2023, che consente di parlare e navigare contemporaneamente sulla rete 4G. L’accordo con Vodafone si inserisce perfettamente in questa evoluzione, frutto di investimenti mirati in tecnologia. Con questa partnership, CoopVoce si prepara a offrire ai suoi clienti un’esperienza sempre più ricca e soddisfacente.