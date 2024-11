Il BYD Sealion 7 è pronto a lasciare il segno anche in Europa. Di modelli nel mercato ce ne sono, ma le sue caratteristiche straordinarie potrebbero catturare una grande fetta della clientela del continente. I SUV elettrici stanno divenendo sempre più apprezzati ed il settore sempre più competitivo. La casa cinese punta in alto, alla cima. La BYD ha l’obiettivo di sfidare la regina del segmento, la famosa Tesla Model Y. Il SUV Sealion 7, di quasi 4,83 metri. si distingue per il suo stile deciso. Il modello, inoltre, è firmato dal celebre designer Wolfgang Egger. Linee pulite, frontale a “X” e maniglie a filo con la carrozzeria garantiscono aerodinamica ed eleganza.

Gli interni della vettura targata BYD hanno uno stile minimal, ma la tecnologia non è affatto della stessa linea. L’auto è ricca di tecnologia avanzata. Al centro, un grande display da 15,6 pollici ruotabile domina la scena. Al suo fianco troviamo un cruscotto digitale da 10,25 pollici. L’infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, propone un’interfaccia altamente intuitiva. Per chi vuole il meglio, la versione top offre anche un Head-Up Display. L’auto dispone anche di un sistema audio Dynaudio che regala un audio estremamente coinvolgente. Non mancano dettagli pratici come un frunk da 58 litri e un bagagliaio espandibile fino a 1.789 litri.

Un SUV BYD con prestazioni per la vittoria

Cosa distingue il BYD Sealion 7 dalla concorrenza? Prestazioni e autonomia. Due le configurazioni: trazione posteriore con 230 kW, oppure trazione integrale con ben 390 kW. L’accelerazione? Solo 4,5 secondi da 0 a 100 km/h nella versione AWD. Le Blade Battery di ultima generazione offrono fino a 502 km di autonomia WLTP. Anche la ricarica è rapida: l’allestimento top raggiunge 230 kW in corrente continua, con il 10-80% in soli 24 minuti.

La sicurezza è un altro punto di forza. Il sistema BYD Pilot include cruise control adattivo, frenata automatica e rilevamento angoli ciechi. Con quattro modalità di guida, tra cui una dedicata alla neve, BYD Sealion 7 garantisce controllo in ogni situazione. Il prezzo competitivo, a partire da circa 48.000 euro, rende questo SUV un’alternativa concreta alla Tesla Model Y. Non è questa la vera sfida che aspettavamo nel mondo elettrico? BYD sembra avere tutte le carte in regola per vincerla.