Arrivano nuove norme stringenti per l’uso dei monopattini elettrici in Italia. Si tratta di un provvedimento che intende migliorare la sicurezza nelle strade. Tra le modifiche c’è l’obbligo di usare il casco e l’assicurazione obbligatoria. Inoltre, è compresa anche l’introduzione di una targa per i mezzi. Tali cambiamenti seguono un dibattito che non riguarda solo il nostro Paese. Quest’ultimo coinvolge anche l’Unione Europea. L’ETSC (European Transport Safety Council), infatti, spinge per l’adozione di specifiche tecniche comuni sui monopattini elettrici.

Nuove norme comuni per i monopattini elettrici

Secondo recenti informazioni emerse su tale argomento, la diffusione dei monopattini elettrici ha comportato un incremento degli incidenti. Tale mezzo di micromobilità presenta un rischio significativo che richiede interventi mirati. Jenny Carson, co-autrice del rapporto, sottolinea l’importanza di combinare un ambiente urbano più sicuro. I dati mostrano una crescita preoccupante degli incidenti mortali legati ai monopattini elettrici e dispositivi simili.

L’ETSC propone alcune misure per migliorare la sicurezza. La prima riguarda la limitazione della velocità massima a 20 km/h, già in vigore in Italia. In quest’ultimo caso, ci sono ulteriori limiti a 6 km/h nelle aree pedonali). Inoltre, è stato proposto di introdurre standard minimi di frenata e stabilità, e garantire la presenza di luci. Infine, sono stati presentati anche freni anteriori e posteriori e avvisatori acustici. Inoltre, si suggerisce un’età minima da adottare per utilizzare i monopattini. Si tratta di 16 anni. In Italia, invece, è 14. È obbligatorio l’uso del caso c’è il divieto di trasporto passeggeri e il rafforzamento dei controlli su strada.

E non è tutto. È stata proposta la riduzione dei limiti di velocità a 30 km/h nei centri abitati. Infine, si chiede all’UE di aggiornare gli standard ADAS per auto, furgoni e camion. Introducendo anche la capacità di individuare i conducenti di monopattini. Tali interventi, combinati con l’uso di tecnologie avanzate, potrebbero contribuire a garantire una mobilità urbana più sicura per tutti gli utenti.