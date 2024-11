ChatGPT è disponibile per tutti gli utenti Windows, nuove funzioni su MacOS

Di novità intorno al mondo dell’intelligenza artificiale ce ne sono davvero tante ma ultimamente OpenAI sembra aver accelerato. L’azienda che ha dato i natali a ChatGPT ha infatti introdotto qualche novità che riguarda sia il lato Windows che quello in riferimento agli utenti Mac. Sanno quanto riportato infatti ci sono nuove funzionalità disponibili già da ora, le quali mirano ad integrare sempre di più l’intelligenza artificiale questa volta con le abitudini e il lavoro quotidiano. In questo modo OpenAI Punta a migliorare sia la praticità che l’efficienza.

ChatGPT per Windows: ora disponibile per tutti

In tanti hanno atteso e ora possono essere soddisfatti: ChatGPT per Windows è finalmente disponibile per tutti gli utenti. Esatto, ora possono usarla anche coloro che hanno un account gratis. Grazie a questa applicazione, è possibile utilizzare ChatGPT in modo rapido e intuitivo su Windows 10 e 11.

Tra le funzionalità principali troviamo:

Accesso immediato con la scorciatoia Alt + Space : avvia ChatGPT con un solo comando, ovunque ti trovi sul tuo PC;

: avvia ChatGPT con un solo comando, ovunque ti trovi sul tuo PC; Companion window : ti permette di riprendere le conversazioni lasciate in sospeso, fare domande o iniziare una nuova chat con pochissimi clic;

: ti permette di riprendere le conversazioni lasciate in sospeso, fare domande o iniziare una nuova chat con pochissimi clic; Interazione avanzata: puoi cercare sul web, condividere screenshot, caricare file e persino chattare in tempo reale utilizzando la voce con la funzione Advanced Voice.

Questa app offre una soluzione fluida per integrare ChatGPT con il tuo lavoro quotidiano, fornendo risposte rapide e supporto direttamente dal desktop.

ChatGPT per macOS: interazione con le app desktop

La versione desktop per macOS si evolve ulteriormente, entrando in beta con una funzione che consente di interagire direttamente con alcune app del proprio computer. Questa novità è pensata soprattutto per sviluppatori e utenti avanzati, e attualmente supporta strumenti come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2.

Questa funzionalità è al momento riservata agli utenti Plus e Team, mentre gli account Enterprise ed Edu potranno accedervi nelle prossime settimane.

OpenAI ha confermato che il controllo resta sempre nelle mani degli utenti: sarà necessario autorizzare ogni interazione tra ChatGPT e le app, e le capacità dell’IA verranno presto migliorate.

Con queste nuove funzionalità, OpenAI si prepara a rendere l’uso di ChatGPT ancora più versatile e integrato nelle attività quotidiane su PC e Mac.