DJI Osmo Action 4 può a tutti gli effetti essere considerata come la diretta rivale di GoPro, è una action camera di ottima qualità generale, che punta molto forte sulla qualità delle immagini, riuscendo a realizzare video senza problemi o surriscaldamenti anche in 4K a 120fps, ed appoggiandosi direttametne ad un sensore da 1/1.3″. Questi è più grande del normale, il che gli permette di catturare più luce senza doverla elaborare in modo eccessivo la registrazione, di conseguenza riducendo il rumore digitale e migliorando la qualità.

La batteria è un componente removibile da 1770mAh, più che sufficiente per riuscire a realizzare video lunghi e duraturi, senza dover ricorrere rapidamente alla presa a muro per la ricarica. Le prestazioni cromatiche sono impreziosite dalla compatibilità con i 10 bit e D-Log M, mentre un altro dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dall’estrema portabilità, le dimensioni raggiungono 12 x 9 x 5 centimetri con un peso di 145 grammi, nonché comunque la sua piena impermeabilità senza l’utilizzo di accessori o custodie esterne.

DJI Osmo Action 4: una promozione Amazon da pazzi

Con DJI Osmo Action 4 gli utenti sono liberi di godere di prestazioni al top, a prezzi tutt’altro che impossibili, infatti dovete sapere che il prezzo mediano dell’ultimo periodo era stato di 275,40 euro, la spesa è stata ridotta di un ulteriore 17%, cosicché il consumatore si ritrovi a poter spendere solamente 229 euro per l’acquisto definitivo. Per effettuare l’ordine è possibile collegarsi qui.

Come vi abbiamo anticipato, uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dall’aggancio magnetico, in questo modo l’utente può pensare di posizionare la camera praticamente ovunque desideri, senza dover effettuare operazioni troppo lunghe o complesse. La stabilizzazione è di ottima qualità, con supporto all’HorizonSteady, per mantenere l’orizzonte allineato.