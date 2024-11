WhatsApp continua a migliorare grazie al lavoro del team di sviluppo. Quest’ultimo lavora costantemente per introdurre nuove funzioni. Molte di tali funzionalità vengono testate in anteprima tramite il canale Beta. Qui gli utenti possono provare e valutare le novità prima del loro rilascio ufficiale.

A tal proposito, nella versione di test 2.24.24.10 di WhatsApp Beta, disponibile sul Google Play Store, è stata introdotta una nuova funzionalità. Quest’ultima è stata pensata per gestire in modo più efficiente e personalizzato le notifiche audio delle chat di gruppo.

WhatsApp rilascia una nuova opzione per le chat di gruppo

La novità mira a semplificare la gestione degli avvisi. Ciò, nello specifico, per i messaggi provenienti dai gruppi. In tal modo si permette agli utenti di decidere se ricevere notifiche per ogni messaggio o solo per quelli che meritano particolare attenzione. Come quelli contrassegnati come “In evidenza”. Quest’ultimi comprendono menzioni dirette, risposte a propri messaggi e altre interazioni specifiche che l’utente potrebbe ritenere più rilevanti.

La funzione risponde alla necessità di ridurre il numero di notifiche indesiderate, soprattutto nei gruppi con un elevato numero di partecipanti. In passato, infatti, WhatsApp applicava di default un approccio più restrittivo nelle notifiche dei gruppi molto numerosi. Segnalando soltanto i messaggi che coinvolgevano l’utente direttamente, come appunto le menzioni o le risposte. Adesso, invece, ogni utente può configurare le proprie preferenze.

È importante sottolineare che nei gruppi WhatsApp più numerosi, le notifiche rimangono impostate solo sui messaggi in evidenza. Garantendo un’esperienza meno invasiva per gli utenti che fanno parte di conversazioni con un alto volume di messaggi. Nei gruppi meno affollati, invece, gli utenti riceveranno per impostazione predefinita una notifica per tutti i messaggi, salvo decidano di impostare diversamente le loro preferenze.

Come anticipato, la nuova funzione di WhatsApp è utilizzabile solo da alcuni utenti della versione Beta. È però ipotizzabile che verrà estesa a tutti in un prossimo aggiornamento stabile.