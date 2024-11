Google Pixel 9 è indiscutibilmente uno degli smartphone più desiderati e richiesti dal pubblico, per la sua grande capacità di offrire il massimo con il minimo sforzo, infatti il consumatore spendendo una cifra inferiore ai 1000 euro avrà la possibilità di godere di una esperienza che può essere senza dubbio paragonata ad un top di gamma da 1500 euro.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, essendo per la precisione di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri, ed un peso di 198 grammi. Il processore è il Google Tensor G4, con GPU Mali-G715 MC7, ed una configurazione che prevede 12GB di RAM con 256GB di memoria interna (da notare che non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD). Il display è altrettanto piccolo, essnedo comunque da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2424 pixel, ed una densità che può raggiungere 422 ppi, mantenendo comunque tecnologia OLED ed un refresh rate a 120Hz (protezione Gorilla Glass Victus 2 contro urti e graffi).

Non perdetevi le offerte Amazon, con tanti codici sconto gratis in regalo, disponibili solo ed esclusivamente sul canale Telegram dedicato.

Amazon: il prezzo di Google Pixel 9 è minimo

Google Pixel 9 è lo smartphone del momento, un dispositivo di fascia alta, e di conseguenza il suo prezzo non può che essere allineato con le aspettative: il listino tocca i 999 euro. Nello scoprire l’offerta è bene ricordare che è presente sul mercato da poco tempo, di conseguenza non ci si poteva aspettare una forte riduzione, anche se comunque i 50 euro in meno (circa), che lo portano a costare 958 euro, sono più che sufficienti per soddisfarne le aspettative. Lo potete acquistare premendo il seguente link.

L’azienda di Mountain View, con il suo modello più recente, ha voluto dimostrare nuovamente la capacità di raggiungere qualità di ripresa e di scatto superiori al normale, senza troppo sforzo: infatti nella parte posteriore troviamo due sensori, rispettivamente da 50 e 48 megapixel.