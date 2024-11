Google Pixel 8 Pro è indiscutibilmente uno degli smartphone più amati e richiesti dal pubblico nel corso degli ultimi anni, un prodotto che punta fortissimo sul mettere a disposizione del consumatore ottime performance, senza richiedere uno sforzo eccessivo, per quanto riguarda più che altro l’acquisto.

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1344 x 2992 pixel, è un LTPO OLED, con tale sigla si va ad indicare la possibilità di regolare il refresh rate fino ad un minimo di 1Hz, per poi oscillare fino ad un massimo di 120Hz, per una maggiore fluidità generale. Lo smartphone presenta protezione Gorilla Glass Victus 2, ed anche 16 milioni di colori, per un rispetto della gamma cromatica che vi farà letteralmente impazzire.

Amazon spettacolare: la promozione sul Google Pixel 8 Pro è ottima

Il Google Pixel 8 pro resta oggi uno dei migliori smartphone in circolazione, per questo motivo bisogna attentamente valutarne l’acquisto, considerando la forte riduzione della spesa che l’utente si ritrova a fronteggiare in questi giorni su Amazon. Il dispositivo viene proposto ad un listino iniziale di 899 euro, cifra che viene ridotta sino a raggiungere la quota odierna di 649 euro. Se lo volete acquistare, dovete collegarvi al seguente link.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovete considerare essere presenti nella parte posteriore 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, ma anche un ultragrandangolare da 48 megapixel, per terminare con un teleobiettivo 5X da 48 megapixel. Un buon set che risulta essere decisamente versatile e perfetto per soddisfare la maggior parte delle esigenze dei consumatori, impreziosito dalla registrazione in 4K a 60fps, come anche una batteria da 5050mAh per godere della piena esperienza per lunghe giornate consecutive, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica effettiva.