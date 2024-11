Google ha annunciato il nuovo aggiornamento software di novembre 2024 per la sua serie di smartwatch Pixel Watch, porterà una serie di nuove funzionalità, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. L’aggiornamento è già in fase di applicazione per tutti i modelli, inclusi Pixel Watch 1, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. La novità principale, in particolare, è l’arrivo di Wear OS 5 per i Pixel Watch 1 e 2, che introduce miglioramenti all’esperienza dei possessori.

Ecco l’aggiornamento

L’aggiornamento a Wear OS 5 offre una nuova interfaccia utente, più intuitiva e facile da usare, e prestazioni migliorate che rendono l’orologio più veloce e performante. Tra le nuove funzioni emergono notifiche ottimizzate e un monitoraggio della salute più accurato. L’aggiornamento include il monitoraggio delle fasi del sonno e un migliorato monitoraggio della frequenza cardiaca, contribuendo a rendere l’esperienza utente ancora più completa e offrendo una panoramica davvero completa.

Oltre al Wear OS 5, l’aggiornamento di novembre include correzioni di sicurezza e vari bug fix per tutti i modelli Pixel Watch. Coloro i quali hanno modelli 1 e 2 riceveranno anche aggiornamenti per il Play Store, controlli della fotocamera migliorati e una versione aggiornata dell’app Pixel Recorder. Tutti questi miglioramenti ottimizzano efficacemente l’esperienza complessiva, offrendo un ecosistema più stabile e performante.

Le versioni software di questo aggiornamento variano. A livello globale, tutti i modelli di Pixel Watch riceveranno la versione AW2A.241105.012. In Francia, in particolare, i modelli LTE con servizio cellulare Orange riceveranno la versione AW2A.241105.013, mentre gli altri modelli avranno la versione AW2A.241105.012. L’aggiornamento sarà distribuito con parsimonia ed in maniera graduale, per cui potrebbe volerci qualche giorno prima che raggiunga tutti. Una notifica sullo smartwatch informerà l’utente quando l’aggiornamento sarà disponibile per l’installazione definitiva.

Wear OS 5, inoltre, introduce una serie di miglioramenti chiave per i Pixel Watch. L’interfaccia riprogettata risulta più utilizzabile e semplifica la navigazione tra le varie funzioni. Le notifiche sono più dettagliate e facili da gestire, rendendo l’uso quotidiano dell’orologio più fluido. Per ciò che riguarda la salute, Wear OS 5 aggiunge nuove funzioni come il monitoraggio delle fasi del sonno e un sistema di controllo della frequenza cardiaca ulteriormente migliorato, per offrire una visione ancora più precisa delle condizioni fisiche dell’utente.