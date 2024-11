Il produttore tech Realme è al lavoro sulla realizzazione di numerosi dispositivi appartenenti a diverse fasce di prezzo. Uno dei prossimi a dover arrivare è il prossimo Realme C75, nuovo device di fascia entry-level. Quest’ultimo sarà il successore del modello Realme C65, il quale è stato annunciato sul mercato lo scorso mese di aprile 2024. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse alcune delle presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Realme C75, emergono in rete alcune delle presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di casa Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme C75. Questo nuovo device ha da poco ricevuto alcune certificazioni che hanno quindi confermato alcune sue caratteristiche tecniche.

Secondo quanto è emerso, in particolare, il prossimo smartphone entry-level di casa Realme potrà contare su una batteria più capiente rispetto a quella presente sul suo predecessore. Si parla infatti di 5828 mah di batteria ma non solo. Sembra che non mancherà neanche il supporto alla ricarica rapida da 45W. Le certificazioni in questione hanno rivelato qualche altra caratteristica riguardante la connettività del dispositivo.

Sappiamo infatti che a bordo di Realme C75 ci saranno il chip NFC per i pagamenti contactless, il supporto al dual sim e anche il Bluetooth LE. Per il momento questo è quello che ci ha rivelato l’arrivo di questa nuova certificazione. Immaginiamo comunque che per il resto non si discosterà molto dal suo predecessore. Ricordiamo infatti che Realme C65 dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo è presente il soc MediaTek Helio G85. La batteria ha invece una capienza di 5000 mah.