Il tanto atteso incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul è ormai arrivato. L’ex campione dei pesi massimi sfiderà sul ring lo YouTuber e lottatore Jake Paul in uno match-evento. L’appuntamento è fissato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024 con una diretta streaming su Netflix.

Lo show inizierà a partire dalle 2:00 ora italiana del 16 novembre con una serie di incontri di contorno mentre il main event che vedrà Tyson e Paul salire sul ring è atteso alle 4:00 ora italiana. La particolarità di questo match è che sarà un incontro intergenerazionale che metterà a confronto due mondi molti diversi tra loro.

Da un lato c’è Mike Tyson, un campione che non ha bisogno di presentazioni e che a 58 anni sale nuovamente sul ring. Dall’altro troviamo Jake Paul, YouTuber 27enne che ha deciso di intraprendere una carriera parallela da wrestler e poi da pugile.

Il tutto, sarà trasmesso in diretta streaming da Netflix. Questo significa che tutti gli abbonati alla piattaforma, circa 280 milioni di utenti, potranno ammirare il match in diretta. L’incontro segnerà un momento molto importante per la piattaforma di streaming, interessata al formato delle dirette sportive per ampliare il proprio bacino d’utenza.

Considerando i nomi in gioco, l’incontro Tyson vs Paul rappresenta un evento più unico che raro. Stando a quanto affermato da Bob Dorfman, un analista di marketing sportivo: “Il trend in tutti gli sport, in questo momento, è spostare alcune delle loro proprietà sui servizi di streaming”. Inoltre, l’analista ha continuando dicendo che la sfida ha il potenziale per diventare l’evento sportivo più grande di sempre trasmesso in streaming.

La passione di Netflix, e dei suoi spettatori, per lo sport è un fenomeno in crescita. Basti pensare a serie come “Formula 1: Drive to Survive” che ha avuto un impatto molto importante a diffondere la serie motoristica negli Stati Uniti. Lo stesso si può dire con l’arrivo di alcune partite della NFL che saranno trasmesse in diretta su Netflix.