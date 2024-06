L’attesissimo incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson fissato per il 20 luglio è stato posticipato. La conferma è arrivata nei giorni scorsi con un annuncio ufficiale da parte di Netflix.

A causa di alcuni problemi di salute riscontrati da Iron Mike, l’atleta ha dovuto sospendere gli allenamenti. La decisione, seppur con riluttanza, è stata accolta dal rivale Jake Paul per consentire il corretto recupero all’avversario.

A distanza di alcuni giorni, ecco arrivare la conferma della nuova data per l’incontro di boxe più atteso dell’anno. Come svelato da Netflix, la nuova data è fissata per venerdì 15 novembre 2024 presso l’AT&T Stadium di Arlington in Texas.

L’incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson ha una nuova data, Iron Mike può riprendere gli allenamenti dopo il problema di salute

La scelta della data non è casuale, in quanto gli organizzatori dovevano considerare alcuni aspetti cruciali. In particolare, bisognava garantire un tempo di allenamento equo tra i due sfidanti. Inoltre, considerando il rinvio, era necessario permettere a tutti coloro che avessero acquistato il biglietto per la precedente data, di poter partecipare all’evento senza ulteriori spese.

Per tutti coloro che volessero assistere allo spettacolo senza recarsi negli Stati Uniti, sarà possibile seguire l’incontro di pugilato in diretta su Netflix. Infatti, il colosso dello streaming si sta lanciando in un nuovo settore dell’intrattenimento caratterizzato dagli eventi sportivi in diretta streaming.

Il team di Mike Tyson ha confermato che l’ulcera ha colpito improvvisamente il pugile ma l’atleta sta già migliorando e presto sarà possibile riprendere gli allenamenti. Inoltre, dopo aver ringraziato tutte le parti coinvolte per la nuova data, Iron Mike ha rivolto alcune parole anche al suo avversario: “Il risultato sarà lo stesso indipendentemente da quando combatteremo. Jake Paul verrà messo KO“.

La sfida intergenerazionale è la più attesa nel suo genere e non vediamo l’ora di ammirare Jake Paul e Mike Tyson sfidarsi sul ring.