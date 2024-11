Gli incidenti stradali sono purtroppo ormai all’ordine del giorno. Sempre più spesso sentiamo parlare di incidenti avvenuti lungo le strade italiane o del mondo per un serie di cause legate alle circostanze in cui avvengono. Nelle scorse ore ha fatto molto discutere un episodio la cui protagonista è una vettura del marchio statunitense Tesla.

L’incidente è avvenuto nelle scorse notti a Toronto, su Lake Shore Boulevard East, vicino a Cherry Street con a bordo ben 5 passeggeri. Secondo quanto diffuso, purtroppo a perdere la vita sarebbero stati ben 4 passeggeri mentre 1 è in condizioni gravi. Nei giorni scorsi, però, le polemiche relative all’incidente avvenuto con una Tesla non sono mancate. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo quelle che sono le motivazioni.

Tesla: incidente in Texas e 4 le vittime

Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine locali, la vettura Tesla stava viaggiando a velocità elevata quando, improvvisamente, il conducente perdendo il controllo è andato incontro ad un guardrail. Dopo essersi schiantata contro un pilastro ha poi preso fuoco.

Nonostante si tratti di un incidente con le stesse dinamiche di molti altri incidenti che succedono giornalmente, come anticipato, in Italia non sono mancate le polemiche al riguardo. Polemiche che sembrerebbero essere legate al fatto che la vettura Tesla abbia preso fuoco e, quindi, a causa dell’incendio. Nello specifico, sembrerebbe che sia stato messo sotto attacco il sistema elettrico della vettura che, non funzionando più, ha impedito ai passeggeri di poter uscire dalla vettura. Una conseguenza, dunque, dell’incendio che ha messo Ko il sistema elettrico della Tesla e ha impedito di aprire finestrini e portiere.

Polemica che, però, è del tutto infondata se pensiamo che la vettura della casa automobilistica Tesla è dotata di un apposito sblocco manuale delle portiere nei casi di problemi che si verificano con l’impianto elettrico. Ciò significa che è possibile uscire dall’auto anche nel momento in cui il sistema elettrico risulta non funzionante.