Il Cybertruck è un veicolo rivoluzionario presentata da Tesla in grado di unire la mobilità elettrica con le esigenze degli utenti che necessitano di un pick-up. Grazie all’ampio vano di carico e ai 1.133 kg di carico utile trasportabile, Elon Musk ha realizzato un veicolo adatto alle esigenze degli utenti Americani.

Tuttavia, il settore automotive è in rapida evoluzione e il team di Reds Miami, un’officina dell’omonima città della Florida, ha presentato una propria versione del Cybertruck. I preparatori hanno realizzato il primo Cybertruck dually al mondo.

Si tratta di una versione dotata di ruote gemellate sull’asse posteriore, una scelta solitamente riservata ai pick-up Heavy Duty. Grazie alle quattro ruote posteriori, invece delle tradizionali due, è possibile aumentare il carico sull’asse e ridurre la pressione sul suolo,

Il cambiamento, è certamente funzionale all’aumento della capacità di carico, ma l’obiettivo di Reds Miami è prettamente estetico. Infatti, il Cybertruck presenta dei nuovi cerchi prodotti da Diesel Wheels con una misura da 26 pollici su uno pneumatico da 35 pollici.

Inoltre, dovendo alloggiare una ruota in più per lato, il team ha realizzato dei passaruota allargati su misura. Nonostante la carrozzeria maggiorata, le proporzioni del veicolo Tesla non cambiano, anzi la vista laterale e posteriore migliora nettamente.

L’aggiunta dei nuovi passaruota hanno comportato anche altre modifiche. Infatti, il team ha dovuto spostare il sistema di ricarica per adattarsi alle nuove forme ma la sfida più importante riguarda il sistema delle quattro ruote sterzanti. Il Cybertruck può far ruotare anche le ruote posteriori per ridurre lo spazio necessario per le manovre.

I ragazzi di Reds Miami hanno fatto in modo che le ruote gemellate potessero mantenere invariate la funzionalità. Considerando il peso aggiuntivo, possiamo immaginare che l’autonomia possa scendere di qualche chilometro, ma il look unico donato da questa modifica ricompenserà i proprietari.