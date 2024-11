Il debutto del Nubia Z70 Ultra è previsto per il 21 novembre e l’attesa riguardo questo device è molto elevata. Infatti, il produttore ha recentemente presentato la famiglia di smartphone da gaming Red Magic 10, aumentano ulteriormente le aspettative.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il Nubia Z70 Ultra offrirà un’esperienza visiva senza precedenti grazie ad un display assolutamente innovativo. Il pannello da 6.85 pollici coprirà il 95.3% della superficie frontale, uno dei valori più alti in assoluto. Se si considera che il rapporto tra schermo e corpo per il Galaxy S24 Ultra raggiunge l’88.5%, possiamo capire l’ottimizzazione fatta da Nubia.

Lo smartphone non avrà quasi i bordi laterali considerando lo spessore di appena 1.25 mm. Oltre al lavoro ingegneristico c’è da considerare anche la qualità delle tecnologie utilizzate dal brand. Infatti, sarà presente anche una fotocamera integrata sotto il display.

Nubia Z70 Ultra sarà caratterizzato da un display innovativo che garantirà una qualità visiva senza precedenti per il brand

La soluzione UDC sarà di ultima generazione per migliorare nettamente la qualità degli scatti e sarà supportato dall’algoritmo proprietario AI Transparent 7.0. Completerà la dotazione del pannello il refresh rate a 144Hz e una luminosità di picco da 2000 nits. In questo modo, il produttore renderà imperdibile l’esperienza di visone dei contenuti multimediali sul pannello del proprio flagship.

Passando al chipset equipaggiato sul device, Nubia si è affidata allo Snapdragon 8 Elite. Grazie alla potenza sprigionata dal SoC Qualcomm, lo smartphone sarà in grado di gestire senza problemi il carico di lavoro. Inoltre, il chipset consentirà di ottimizzare i consumi migliorando l’autonomia generale del device

L’hardware sarà supportato anche dal sistema operativo proprietario Nebula AIOS che renderà il Nubia Z70 Ultra ancora più reattivo. La presenza dell’Intelligenza Artificiale integrata nell’OS garantirà funzioni uniche per migliorare l’esperienza utente e aumentare la produttività. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.