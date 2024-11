Continuano le sorprese da parte della casa automobilistica Hyundai che, per conquistare nuovi utenti, lavora ormai da tempo ad una nuovo veicolo che si contraddistinguerà grazie ad un elevato comfort e prestazioni ottimali. Stiamo parlando, nello specifico, del nuovo SUV elettrico Ioniq 9.

Come sappiamo, il costruttore coreano è ormai quasi pronto per il debutto ufficiale della nuova Hyundai Ioniq 9 e come palcoscenico per presentare l’innovativo modello ha scelto proprio l’evento del Salone di Los Angeles. Nel frattempo, però, Hyundai ha deciso di diffondere un video teaser che anticipa interessanti caratteristiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al nuovo SUV elettrico di Casa Hyundai.

Hyundai Ioniq 9: diffuso un video teaser che svela i dettagli

Non a caso, la pubblicazione del video teaser da parte della casa automobilistica coreana Hyundai ci consente di conoscere alcune caratteristiche che andranno a contraddistinguere il nuovo modello del marchio. Un vero e proprio modo per attirare ulteriormente l’attenzione di tantissimi utenti e appassionati.

Quel che sappiamo è che la Ioniq 9 si mostra come un veicolo in grado di offrire un elevato comfort tanto che gli interni possono essere paragonati ad un vero e proprio salotto. Il costruttore coreano ha, infatti, realizzato un SUV di grandi dimensioni con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di qualunque tipologia di utenti, anche le famiglie più numerose che hanno, di conseguenza, necessità di maggiore spazio.

Nello specifico, il SUV elettrico Ioniq 9 mette a disposizione un totale di 7 posti e alla base trova spazio piattaforma modulare E-GMP. Per quanto riguarda specifiche le tecniche relative, non sono stati rilasciati dettagli in merito ad autonomia e potenza. Non si esclude, però, che per la Ioniq 9 il costruttore possa decidere di scegliere batterie da 76,1 e 99,8 kWh, con potenze che andrebbero tra 215 e 570 CV. Non ci resta dunque che attendere il debutto ufficiale che si terrà in occasione del Salone di Los Angeles.