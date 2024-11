Narwal, azienda leader nella produzione di piccoli elettrodomestici per l’aspirazione della nostra casa, ha lanciato un Black Friday anticipato, con tante offerte interessanti disponibili sempre sul sito ufficiale, e parte su Amazon.

L’occhio cade subito sul top di gamma, il Freo Z Ultra, con incluso il pacchetto di ricambi, in vendita a 1049 euro sul sito, al posto di 1138 euro. Molto simile è la promozione disponibile su Freo X Ultra, sempre con pacchetto di ricambi incluso nel prezzo, in vendita a 889 euro (al posto di 889 euro), invece che 1048 euro, sul sito.

L’attenzione ora si sposta anche su Amazon, infatti se siete alla ricerca di un modello più economico, ma ugualmente performante, che sia in grado di offrire la massima resa con una spesa non troppo elevata, potete fare affidamento sul Narwal Freo, disponibile a 439 euro sia su Amazon che sul sito. Nel caso in cui, invece, vogliate aggiungervi anche il pacchetto ricambi, ecco la soluzione adatta per voi: sullo store ufficiale è in vendita a 539 euro (invece che 738 euro).

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo è il più economico, infatti il Freo X Plus costa solamente 239 euro (invece che 279 euro), sia su Amazon che sul sito. Come nel caso precedente, anche qui è possibile eventualmente aggiungere il pacchetto di ricambi, ma sarete “costretti” ad acquistarlo sul sito ufficiale, con un prezzo di vendita di 299 euro (invece che 399 euro).

Narwal: vincete un prodotto

Fino al 21 novembre, inoltre, Narwal ha pensato ad una promozione davvero speciale, con la quale regalare un Narwal Freo Z Ultra. Avete capito bene, sarà possibile riceverlo in modo totalmente gratuito, per partecipare non sono richieste operazioni particolari, se non iscriversi direttamente qui.

In attesa del Black Friday potete iniziare con tutte queste ottime offerte, per poi spaziare con altri sconti attivati da Narwal per festeggiare uno dei momenti più proficui dell’anno.