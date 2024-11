Il mercato delle auto elettriche non è ancora riuscito a raggiungere risultati eccellenti. Non a caso, infatti, tra gli utenti esistono ancora alcuni dubbi in merito alla nuova tecnologia che punta ad avere una mobilità sostenibile e quindi priva di emissioni di CO2.

Nonostante le diverse case automobilistiche abbiano cambiato le proprie strategie future con l’obiettivo di includere nuovi modelli elettrici, non sempre queste varianti sono le preferite. Ma a che punto è, in realtà, la domanda di vetture elettrificate? Scopriamo nel corso di questo articolo tutti i dettagli per poter rispondere a questo importante quesito.

Auto elettriche: vendite nel 2024

Per comprendere meglio come sta andando la domanda nel mercato delle auto elettriche possiamo fare riferimento ad un nuovo rapporto realizzato da BloombergNEF. Prendendo in esame tale documento riusciamo ad avere un’idea nettamente più chiara relativa alle vendite dei veicoli elettrici nel 2024.

Quel che non passa di certo inosservato nel rapporto di BloombergNEF è sicuramente il fatto che questo in corso sarà un anno da record nonostante sia stato registrato un rallentamento nei tassi di crescita.

Analizzando nello specifico le stime diffuse dal rapporto, si evince che le vendite di veicoli elettrici (plug-in e elettriche) nel 2024 raggiungeranno quota 16,7 milioni di unità. Tale numero segna dunque un aumento rispetto ai dati registrati nel 2023, ovvero un numero pari a 13,9 milioni di unità. A dare il contributo maggiore è la Cina, mercato in cui come ben sappiamo la vendita dei veicoli elettrici è del tutto maggiore rispetto al nostro Paese. Ad oggi, infatti, vale oltre il 50% del venduto con vendite di BEV aumentate del 18% nel 2024.

Una flessione del 61% della vendita di auto elettriche è stata invece registrata sul mercato tedesco. Conseguenza che viene direttamente connessa alla decisione di eliminare gli incentivi dedicati all’acquisto dei nuovi veicoli. La situazione in Europa è dunque ben diversa rispetto al mercato della Cina.